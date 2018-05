ROŠ, Právo

O podrobnostech případu ze základny F. E. Warren ve státě Wyoming, který v březnu 2016 odstartovala neopatrná poznámka jednoho z nich na sociálních sítích, napsala agentura AP.

„Ačkoli to zní jako z filmu, není to z filmu,“ potvrdil hlavní prokurátor kapitán Charles Grimsley. Trest stihl celkem šestnáct vojáků, šest z nich vojenský soud usvědčil i z distribuce nelegálních drog. Jeden uprchl do Mexika. Většina vojáků ze základny spravující třetinu amerických raket Minuteman 3 patřila k jednotkám zajišťujícím bezpečnost raket i základny.

Drogy užívali mimo službu a vojáci se před nástupem služby podrobují testu. Jeden z nich ale přiznal, že pod vlivem LSD by nebyl v případě mimořádné události schopen nastoupit.