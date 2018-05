Novinky, ČTK

„Současné zařízení se potýká se strukturálními a systémovými problémy, které - jestliže se nevyřeší - mohou v budoucnu představovat bezpečnostní riziko a vést k ohrožení života našich strážců i zadržovaných osob,” uvedl Bílý dům v dokumentu zaslaném americkým zákonodárcům.

Žádá proto o další peníze na rekonstrukci věznice: „Věznice ani nesplňuje požadavky stárnoucí populace vězňů.”

Bílý dům podle AFP neupřesnil, jaké nové potřeby zadržovaní s přibývajícím věkem mají. Jak ale poznamenala agentura AFP, starší vězni často trpí chronickými nemocemi souvisejícími s věkem, například onemocněním srdce, jater či cukrovkou.

Americké ministerstvo obrany oficiálně nezveřejňuje informace o vězněných osobách, některé údaje se ale dostaly na veřejnost prostřednictvím serveru WikiLeaks a listu The New York Times.

Od třiceti po semdesát



Vězňům na Guantánamu je nyní průměrně 46,5 roku. Nejstarším je Pákistánec Sajfulláh Parácha, kterému bude v srpnu 71 let. Nejmladším je saúdskoarabský občan Hasan Muhammad Alí bin Attáš, který se narodil v roce 1985, takže je mu 32 či 33 let. Když ho v roce 2002 zadrželi, bylo mu pouhých 16 či 17 let.

Nejznámějším vězněm je Chálid Šajch Muhammad, který tvrdí, že je strůjcem teroristických útoků z 11. září 2001. Nyní je mu už 53 let. Černý knír, který měl při svém zadržení v roce 2003, se za roky pobytu ve věznici změnil v šedivý plnovous, který si nyní barví na oranžovo.

Strážní věž u věznice v táboře Guantánamo

Advokát jednoho ze zadržovaných James Connell si již všiml, že se zařízení začíná přizpůsobovat stárnoucím vězňům. „Některé prostory pro setkávání advokátů s jejich klienty jsou vybaveny rampou pro vozíčkáře,” uvedl. Na toaletách rovněž zaznamenal madla, která pomáhají starším osobám vstát.

Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) navštěvuje Guantánamo asi čtyřikrát do roka a kontroluje zacházení s vězni. „Je důležité zajistit, aby byly splněny jejich požadavky ohledně zdravotní péče. V této souvislosti jsme v kontaktu s americkými úřady,” uvedl mluvčí MVČK Marc Kilstein.

Drahá věznice



Provoz Guantánama stojí americké daňové poplatníky více než 450 miliónů dolarů (9,9 miliardy Kč) ročně. Kontroverzní věznici, kterou Spojené státy zřídily pro osoby podezřelé z terorismu, se Trumpův předchůdce Barack Obama rozhodl uzavřít. Záměr se mu ale nepodařil, ačkoli počet zadržovaných se na Guantánamu za Obamy snížil z 242 na 41 vězňů.

Prvním vězněm propuštěným za vlády prezidenta Donalda Trumpa, který na rozdíl od svého předchůdce nehodlá zařízení zrušit, byl na začátku května Saúdský Arab Ahmad Muhammad Hazá Darbí. Byl převezen do Saúdské Arábie, kde si má odsedět zbytek trestu.

Se stárnoucími vězni se potýká mimo jiné i Japonsko, upozornila nedávno ve své reportáži agentura Reuters. Už v roce 2016 bylo 19 procent japonských vězňů starších šedesáti let. V Česku a dalších zemích světa jsou přitom vězni v důchodovém věku ve výrazné menšině. [celá zpráva]