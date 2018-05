Čtyřletý chlapec ve Virginii zastřelil dvouletého bratra

K hned dvěma tragickým případům usmrcení batolat střelnou zbraní došlo v úterý ve Virginii. Čtyřletý hoch nejprve vzal zbraň v okrsku Louisa v domnění, že jde o hračku a střelil svého dvouletého bratra do hrudníku. O několik hodin později se dvouletý chlapec smrtelně postřelil ve městě Roanoke. Ve čtvrtek o tom informoval deník The New York Times.