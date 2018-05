Novinky

Příčina pádu se vyšetřuje a doposud není známa. Už se podařilo najít jednu černou skříňku. Podle jednoho svědka letoun před pádem vydával divný zvuk. Rocio Matinez se proto šel podívat ven a viděl, že hoří. „Hořel mu motor, měl ho v plamenech. Dopadl na zem,” řekl AFP. Podle něj posádka záměrně navedla letadlo do místa, kde nežijí lidé.

Porušování předpisů



Devětatřicet let starý Boeing 737, který havaroval, nesměl od loňska létat do vzdušného prostoru Guyany poté, co tamní úřady zjistily, že při letech na Kubu byl nebezpečně přetížený zavazadly, přičemž navíc hrozila změna těžiště. V jednom případě byla dokonce zavazadla i na toaletách, uvedla agentura AP s odvoláním na ředitele guyanského civilního leteckého provozu Egberta Fielda.

Záchranáři a hasiči na místě dopadu boeingu

FOTO: Ramon Espinosa, ČTK/AP

Fiedl uvedl, že stroj létal z Georgetownu do Havany od října 2016. Lety byly vytížené, protože Kubánci k návštěvě Guyany nepotřebují víza. Cestovali tam za velkými nákupy, protože se tam dá většina zboží pořídit levněji než na „ostrově svobody“.

Problémů však měly aerolinky Damojh vlastnící do páteční havárie tři Boeingy 737 více.

Marco Aurelio Hernandez, který pracoval jako pilot pro Damojh, si mexickému listu Milenio stěžoval na nedostatečnou údržbu: „Zažil jsem v této společnosti několik mimořádných události, jako bylo selhání motoru a výpadek elektrického systému poté, co jsme odstartovali z Mexika.”

Vyšetřovatelé na místě pádu letadla u Havany

FOTO: Alexandre Meneghini, Reuters

Pilot Cubany Ovidio Martinez Lopez, který pro společnost pracoval 40 let, než odešel před šesti lety do důchodu, uvedl na svém facebookovém profilu, že stroj pronajatý od této firmy zmizel před osmi lety u Santa Clary z radarů. Po přistání byli suspendováni pilot i první důstojník pro nedostatečné znalosti ovládání letadla a kubánský letecký úřad doporučil, aby se přestala pronajímat letadla od Damojhu.

La linea aérea del accidente en el dia de hoy es Dajmun Global Air (mexicana), se identifica como DMJ; esta línea tuvo... Zveřejnil(a) Ovidio Martínez Lòpez dne 18. květen 2018

Lopez pravil, že výhrady k strojům od této firmy měly i zaměstnanci Cubany: „Mnoho palubních průvodčí odmítá létat s touto společností. V tomto případě však byla doporučení pominuta a znovu je najali.“ Pilot potvrdil, že facebookový profil je jeho, ale dále se k otázce nechtěl vyjadřovat.

Havarovaný stroj si kromě kubánského národního dopravce Cubana de Aviación opakovaně pronajímaly honduraské nízkonákladové aerolinky EasySky. V obou případech šlo o tzv. mokrý leasing, tedy krátkodobý i s posádkou.

Kubánský ministr dopravy Adel Yzquierdo Rodriguez

FOTO: Desmond Boylan, ČTK/AP

Kuba si kvůli embargu nemohla boeingy koupit

Kuba si letadlo najímala, protože si kvůli embargu nemohla nakoupit moderní letadla z USA. A protože nemá piloty s oprávněním létat na boeinzích, musela si stroje najímat i s posádkou, řekl kubánský ministr dopravy Adel Yzquierdo Ropdriguez.

Kuba si ale mohla nakoupit letadla například z Ukrajiny a Ruska.

Zemřelo deset pastorů

Podle posledních informací zemřelo při pádu stroje 110 lidí. [celá zpráva] Havárii přežily jen tři ženy, které ale byly v kritickém stavu. Jedna má 23 let. [celá zpráva]

Zahynulo 99 Kubánců včetně deseti pastorů s manželkami, šest mexických členů posádky, jeden mexický turista, starší argentinský pár a dva cestující ze Západní Sahary.