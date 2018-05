Přestože se původně uváděli jen zranění, nakonec federální policie, jejíž příslušníci také na místě zasahovali, sdělila, že si střelba v jedné z tříd školy vyžádala nejméně osm mrtvých, uvedly televize ABC a CBS. Pak guvernér uvedl, že mrtvých je deset a zraněných také, dvě postřelené osoby jsou v kritickém stavu.

PICTURED: Police have identified the suspected Texas school shooter as Dimitrios 'Dimitri' Pagourtzis, 17, who is now in custody https://t.co/h1az8M1sLq pic.twitter.com/SinJQxKUiL

Ve škole a v jejím okolí se také našly podezřelé balíčky, podle Abbotta šlo o výbušná a zápalná zařízení, mezi nimiž byl i Molotovův koktejl. Střelec měl podle něj brokovnici a pistoli ráže .38, nezmínil se ale o poloautomatické pušce AR-15, o níž se spekulovalo a kterou školní střelci použili i v minulosti.

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD