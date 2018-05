Novinky

„Nevěřili byste, jak příšerní tito lidé jsou. To nejsou žádní lidé, to jsou zvířata a my je ze země dostaneme,“ rozohnil se Trump na adresu přistěhovalců. Zatím se mu ale nepodařilo v Kongresu prosadit uvolnění financí na stavbu zdi na hranici s Mexikem, s níž nesouhlasí demokraté ani část jeho spolustraníků z republikánské partaje.

Politici se okamžitě proti výrokům Trumpa vymezili a odsoudili ho: „Migranti jsou lidé, žádná zvířata, žádní kriminálníci, žádní drogoví dealeři, žádní násilníci a znásilňovači. Jsou to lidé,“ prohlásil kongresman Jared Polis. Guvernér státu Kalifornie Jerry Brown obvinil Trumpa ze lží, které v souvislosti s migrací šíří.

Spor o osud dětských přistěhovalců



Do listopadových kongresových voleb by se měla vyřešit také otázka přistěhovalců, kteří do Spojených států přišli ilegálně ještě jako děti. Několik set tisíc takových migrantů nyní chrání před deportací program DACA, který zavedl Barack Obama, protože se Kongres na řešení osudu dětských migrantů tehdy nedokázal shodnout.

Program jeho účastníkům umožňuje využívat dvouletou ochranu. Během této doby si mohou vyřídit potřebné papíry, například obnovitelné vízum a pracovní povolení. Současně mohou legálně pracovat a nehrozí jim deportace. Trump ho však zrušil tím, že neprodloužil jeho platnost, a v březnu tak formálně pro nové zájemce skončil. Pro stávající účastníky nařídil soud záruky zachovat.

Trump současně se zrušením programu vyzval Kongres, aby status těchto přistěhovalců vyřešil trvale zákonem, zákonodárci se ale dosud na podobě zákona neshodli. Omezení počtu přistěhovalců patřilo k jeho klíčovým předvolebním tématům, připomíná server deníku Die Welt.