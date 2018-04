„Mike Pompeo se minulý týden sešel s Kim Čong-unem. Schůzka proběhla hladce a byl navázán dobrý vztah. Detaily (chystaného) summitu jsou právě dolaďovány. Denuklearizace bude skvělou věcí pro svět, ale také pro Severní Koreu!“ napsal šéf Bílého domu.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!