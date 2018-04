„Je usměvavá jako každá jiná matka nebo babička. Přesto je to vypočítavá a naprosto chladnokrevná vražedkyně,“ řekl stanici NBC Carmine Marceno, zástupce šerifa okrsku Lee County na Floridě, kde došlo ke druhé vraždě.

@leesheriff releases new surveillance video as nationwide manhunt for Lois Riess continues. Riess is seen smiling, talking with #FortMyersBeach victim days before murder pic.twitter.com/kHag7k6d6N