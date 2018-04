Novinky

Islam Aghdam ze San Diega v pondělí oznámil policii, že jeho dcera je od soboty nezvěstná a nebere telefon. Policisté ji našli v úterý ve dvě ráno, jak spí ve svém autě v Mountain View, sdělila, že vše je „pod kontrolou“.

„Naši muži se se ženou spojili, když zjistili, že poznávací značka jejího vozidla odpovídala poznávací značce vozidla pohřešované osoby z Jižní Kalifornie,“ uvedla mluvčí policie z Mountain View Katie Nelsonová. „Žena nám potvrdila svou totožnost a odpověděla na naše otázky. Po našem rozhovoru byla rodina informována, že byla lokalizována,“ dodala.

#BREAKING: Sources say YouTube shooter identified as user Nasim Aghdam, a user of the platform:https://t.co/Am3JcZ3xvn pic.twitter.com/vkNnIvxxwo — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 4. dubna 2018

Když otec zjistil, že Mountain View je nedaleko sídla YouTube, zavolal na policii, aby na dceru dohlédla, neboť společnost „nenávidí“.

Sídlo YouTube v San Brunu

FOTO: Jeff Chiu, ČTK/AP

Dcera, která přes YouTube šířila svá videa, si podle něj před pár týdny stěžovala, že společnost její nahrávky cenzuruje a že jí za ně přestala adekvátně platit. „Byla vzteklá,“ řekl listu The Mercury News. „Pořád si stěžovala, jak jí YouTube zničil život,” uvedl.

Týž den žena pronikla do centrály YouTube a postřelila tam tři lidi, z nichž jeden zůstává v kritickém stavu. Útočila v den svých 38. narozenin. Pak obrátila zbraň proti sobě.

Její otec uvedl, že rodina nevěděla, že by dcera měla pistoli, ale dodal: „Možná si jednu koupila.“

Sanitka u sídla firmy YouTube, kde žena střílela.

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

Rodina se přistěhovala do Kalifornie z Íránu v roce 1996.

Spory s YouTube

Aghdamová, která se označovala za obhájkyni práv zvířat, na jedné ze svých webových stránek uvedla, že na YouTube měla čtyři kanály, jeden v angličtině, a další ve farsí a v turečtině.

Tým SWAT ze San Matea u sídla YouTube

FOTO: Elijah Nouvelage, Reuters

Na Instagramu zveřejnila 18. března svou stížnost na YouTube: „Všechny moje kanály na YouTube jsou filtrovány, takže moje videa získávají těžko další zhlédnutí. To se taky děje dalším kanálům na YouTube. Je to nenásilná taktika použitá na internetu k cenzuře a potlačování lidí, kteří šíří pravdu, jež není výhodná pro finanční a politické zisky systému a velkého obchodu. Nedávno jsem byla filtrována taky na Instagramu a možná se to vztahuje k YouTube a zaměstnanci YouTube žádali Instagram, aby mě taky filtroval!?“

Policisté zahajují zásah v sídle YouTube.

FOTO: Reuters

O deset dní později zveřejnila video, kde si stěžuje na přetrvávající diskriminaci na YouTube, kde její videa označili za nevhodná: „Jsem diskriminovaná a filtrovaná na YouTubu a nejsem sama. A ve videu nebylo nic špatného, nic sexuálního.“

Policie zatím motiv jejího útoku oficiálně nestanovila, pouze předběžně vyloučila, že by šlo o terorismus. Původně se spekulovalo, že měla osobní spory s někým ve firmě.

„V tuto chvíli nejsou žádné důkazy, že by střelkyně znala oběti střelby, nebo že by mířila na určité jednotlivce,“ uvedla v prohlášení policie ze San Bruna.