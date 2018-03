Nikulin odletěl po rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána do USA v noci na pátek, ještě v pátek stanul před americkým soudem.

„Tento ruský hacker porušil naše zákony. Jeho vydání bylo klíčovou záležitostí, kterou jsem v Praze řešil, a jsem potěšen, že česká vláda dospěla k tomuto rozhodnutí,” napsal Ryan.

This Russian hacker broke our laws. His extradition was a key issue I raised in Prague, and I’m pleased that the Czech government came to this decision. https://t.co/dovXTloHRd