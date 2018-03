Wong byl jako někdejší příslušník námořní pěchoty zařazen do programu Pathway Home pro veterány, kteří trpí posttraumatickým syndromem. Do komplexu v Yountville docházel na terapii a jeho oběti byly zřejmě jejími vedoucími.

Střelec pronikl na rozlučkovou oslavu jednoho ze zaměstnanců domova. Ženy vzal podle policie jako rukojmí v pátek kolem 10:30 místního času (19:30 SEČ).

Policisté v domově pro veterány v Yountville

FOTO: Ben Margot, ČTK/AP

Policejním vyjednávačům se následně nepodařilo se střelcem navázat kontakt. Mrtvá těla byla objevena kolem 18:00 místního času.

Fernando Juarez utěšuje svou sestru Flores, která v domově pracuje jako pečovatelka

FOTO: Ben Margot, ČTK/AP

Jeden z obyvatel domova Rod Allen řekl stanici KPIX-TV, že útočník dovolil některým účastníkům oslavy odejít. Vypálit měl asi třicet ran.

.@CHP_HQ on hostage situation at California #Veterans Home: "We are currently dealing with an #activeshooter situation." https://t.co/gsYYNlZHnk via @FoxNews pic.twitter.com/h8C0jnGbkU