Dullesovo mezinárodní letiště ve Virginii, které obsluhuje Washington, bylo v pátek nuceno na víc než půlhodinu zastavit provoz, neboť kvůli prudkým nárazům větru musela být preventivně a dočasně evakuována věž letové kontroly. Letecký portál Flight Aware uvedl, že zrušeno prozatím bylo přes tisíc letů.

Amerika se potýká se silnou větrnou bouří

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Potíže hlásí i letiště JFK v New Yorku, které kvůli silnému větru muselo omezit provoz. Správa letiště na twitteru oznámila, že vzdušný přístav je sice v provozu, ale lety nabírají velká zpoždění. Zrušena byla navíc třetina všech spojů.

Nepřízeň počasí ovlivnila i dnešní cestu prezidenta Donalda Trumpa do Severní Karolíny na pohřeb baptistického kazatele Billyho Grahama. Běžně prezident využívá k leteckým cestám Andrewsovu leteckou základnu, nyní ale odletěl z Dullesova letiště.

Bez proudu je na severovýchodě USA na 700 tisíc domácností.

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Společnost Amtrak kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám zastavila provoz na severovýchodním železničním koridoru, který přes Filadelfii a New York spojuje Washington s Bostonem. Vlaky, které již na trať vyjely, dojedou do Washingtonu, New Yorku, případně Bostonu, kde zůstanou.

Silný vítr povaluje na silnice stromy, poškozeno je na mnoha místech i elektrické vedení.

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Nejhůře postižený je stát New York



Pokud jde o výpadky elektrické energie, je nejhůře postižen stát New York, kde je bez proudu na 210 tisíc domácností. Zhruba 180 tisíc domácností nemá elektřinu v Pensylvánii a 140 tisíc ve Virginii. Další státy na severovýchodě USA hlásí přerušené dodávky v řádech desetitisíců.

Lidé bojují se silným větrem i v New Yorku.

FOTO: Andrew Kelly, Reuters

V Pittsburghu kvůli podmáčeným svahům hrozí sesuvy půdy. Zničeny tam byly nejméně dva domy. Boston a okolí se zase potýká se záplavami, kvůli kterým musely být uzavřeny některé silnice. Ve Franklinville ve státě New Jersey napadlo přes dvacet centimetrů mokrého sněhu, pod jehož náporem se lámají větve stromů, které pak ničí elektrická vedení a blokují silnice.