Z Bílého domu odchází šéfka tiskového oddělení, obešla Trumpa

Amerického prezidenta Donalda Trumpa opouští šéfka tiskového oddělení Bílého domu Hope Hicksová. Podle listu The New York Times své rozhodnutí sdělila Hicksová svým kolegům. Dodala, že ve své práci dosáhla toho, co mohla. Odešla po konfliktu s prezidentem, když vydala za zády prohlášení, v němž se Bílý dům zastal poradce Roba Portere nařčeného z domácího násilí.