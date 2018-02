„Je to na státech,“ tweetoval v sobotu Trump s tím, že „ozbrojení pedagogové a důvěryhodní lidé pracující ve škole mají naše studenty rádi a budou je chránit“.

Podle něj to musí být lidé zběhlí v zacházení se střelnými zbraněmi a s každoročním výcvikem, za což by měli dostávat příplatky.

Jeho řešení se však učitelům moc nezamlouvá. Přivítali by, kdyby se Trump sám pokusil naplnit svou vlastní výzvu zpřísnit prověrky žadatelů o zbrojní pas a také zvýšit věkovou hranici pro koupi zbraní útočného typu, jakým je i puška AR-15, poloautomatická verze vojenské zbraně, jíž 19letý Nicolas Cruz na Floridě vraždil – a také už mnoho šílených střelců před ním.

Telefonát FBI: Vím, že vybuchne

V sérii hrubých zanedbání, jež školnímu masakru ve floridském Parklandu nahrály, přibyly podrobnosti o jednom ze čtyř varovných signálů, které Federální úřad pro vyšetřování (FBI) obdržel s dostatečným předstihem. Žena blízká střelci Cruzovi se v telefonátu z 5. ledna, tedy více než měsíc před masakrem, operátorovi FBI svěřila s obavou, že mladík „vtrhne do školy a celou ji vystřílí“. Vyplývá to z přepisu záznamu, o němž informoval deník The Washington Post.

„Vím, že vybuchne,“ řekla žena s tím, že volá proto, aby měla čisté svědomí, pokud se něco stane. Podle ní je Cruz duševně na úrovni 12 až 14letého dítěte, a když na svém instagramovém účtu začal psát o sebevraždě, uvědomila policii, ale neví, co se v tom podniklo. FBI minulý týden přiznal, že varování obdržel, ale obsah dosud nezveřejnil.

Velké firmy se odklánějí od zbrojařů

Po USA mezitím nabývá na síle hnutí bojkotu vlivné Národní asociace držitelů zbraní (NRA), k němuž se přidalo už více než deset velkých korporací. K nim kolem víkendu přibyly dvě čelné letecké společnosti Delta a United Airlines, které ruší slevy pro akce NRA. Odklon velkých společností nyní NRA označila za „ostudný projev politické a občanské zbabělosti“.

NRA, jež vznikla v roce 1871, má nyní pět miliónů členů. Ročně dostává stovky miliónů dolarů v příspěvcích a darech. V roce 2016 tak získala 433,9 miliónu dolarů. Sumy pak vynakládá na akce proti přijímání zákonů omezujících držení a prodej zbraní.