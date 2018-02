Spustil se požární alarm a nastal chaos, líčí běsnění floridského střelce svědci

Svědci útoku 19letého střelce na střední škole v Parklandu na jižní Floridě, při níž přišlo o život 17 lidí, uvedli, že v době, kdy střelba začala, zazněl požární alarm. To podle nich vyvolalo chaos. Někteří z 3 300 studentů si mysleli, že je to cvičení, a nejprve zamířili z učeben do chodby, než je učitelé zahnali zpět.