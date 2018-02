O vládních výdajích mělo být původně rozhodnuto loni v říjnu, kdy začal nový rozpočtový rok. Kvůli sporům mezi demokraty a republikány bylo ale opakovaně schváleno jen provizorium - platnost toho zatím posledního vyprší v noci na pátek.

Při jednání o rozpočtu se demokraté a republikáni přou především v otázce migrace. Ve hře jsou ale i klíčové federální rozpočtové priority, zejména peníze pro Pentagon, financování boje s šířením drog nebo prostředky pro likvidaci následků živelních pohrom. Ani o těchto otázkách mezi parlamentními stranami nepanuje v hluboce politicky rozděleném Kongresu shoda.

Ani demokraté, ani republikáni si nepřejí, aby stejně jako v lednu došlo k platební neschopnosti vlády. Prezident Donald Trump ale v úterý řekl, že by ji přivítal, pokud by se Kongres nedohodl na imigrační reformě, která "zabrání pronikání zločinců do země".