„Je to správné rozhodnutí. Imperialismus a pravice se plánovaly zmocnit ekonomiky,” řekl Maduro shromážděnému davu svých podporovatelů v Caracasu.

Země je už několik let v hluboké ekonomické krizi, ke které se kvůli nedostatku léků a základních potravin přidala i krize humanitární. Současný autoritářský prezident to ale popírá. Loni činila inflace ve Venezuele asi 2600 procent, letos by se podle údajů parlamentu mohla vyšplhat až na 10 000 procent.

Madurova vláda současný parlament neuznává a od jeho vzniku v lednu 2016 blokuje jeho činnost. Loni vláda vytvořila své ústavodárné shromáždění, jehož cílem měla být nová ústava. Místo toho ale tento orgán funguje jako paralelní parlament a vydává zákony.

Venezuelská opozice je oslabená a rozdělená, mnozí z možných Madurových vyzyvatelů jsou v exilu nebo ve vězení, připomněla stanice BBC. Řádné volby se měly konat na konci tohoto roku.