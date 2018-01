Podle žalobce byly děti v řetězech několik měsíců. Nemohly si je sundat, ani když šly do koupelny. Původně byly svazovány provazy, když však jedno z nich uniklo, začali rodiče používat řetězy a visací zámky. Zneužívání se zhoršilo, když se rodina přestěhoval z Texasu do Kalifornie, do Perrisu.

Hestrin dodal, že všech třináct potomků bylo vážně podvyživeno. Nejstarší 29letá žena neměla ani 40 kg, dvanáctiletý chlapec vážil jako sedmileté dítě.

Dům v Perrisu, kde Turpinovi věznili své děti.

FOTO: Mike Blake, Reuters

Rodiče potomky pravidelně bili a škrtili. Žádné z dětí nikdy nebylo u zubaře. Sprchovat se nemohly častěji než jednou ročně. Když si umyly ruce nad zápěstím, byly obviněny, že si hrály ve vodě, a rodiče je opět spoutali do řetězů.

Děti nesměly mít ani hračky, dodal Hestrin s tím, že „jako prokurátor se běžně setkává s případy, které ho osobně zasáhnou”. „Máme tu co do činění s lidskou zkažeností,” řekl podle Los Angels Times reportérům u soudu.

Na věznění se přišlo, když sedmnáctiletá dívka utekla a zavolala tísňovou linku 911. [celá zpráva]