„Uvažoval jsem tak, že má Socha svobody velmi zranitelný prostor v dolní zadní části. Pokud by se mi tam podařilo umístit a odpálit několik tlakových hrnců, které by zasáhly slabé místo, myslím, že by se socha zřítila čelem k zemi,“ zapsal si Saleh do poznámek, z nichž cituje Newsweek.

V dalších zápiscích Saleh uvažoval i o jiných místech. „Nebo bychom mohl udeřit na Time Square. Kdybychom měli víc bratrů, mohli bychom zaútočit na více místech současně,“ pokračoval Saleh v zápiscích.

Ujeli v autě FBI



Oba muži byli zadrženi už v roce 2015, vyzbrojeni noži se ale pokusili ujet v neoznačeném autě FBI, záhy však byli dopadeni a plánované atentáty tak byly zmařeny. Salehovi hrozí 56 let vězení. Proces by měl začít 8. února.

New York se měl stát terčem rozsáhlého teroristického útoku také v květnu roku 2016. Federální agenti ale před tím celou buňku džihádistů, jež chtěla „zopakovat 11. září“, odhalili a rozprášili.