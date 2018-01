Stalo se tak jen týden poté, co jeho poznámky v nově vydané knize mj. zpochybňující duševní zdraví prezidenta a označující jednání Trumpova týmu s Rusy za „vlastizrádné“ vyvolaly bouři.

Bannon byl podle listu The New York Times (NYT) z dosavadního zaměstnání vypoklonkován na popud Rebeky Mercerové, vlivné mecenášky republikánů a spolumajitelky serveru. V návaznosti na to Bannonovi zrušil pravidelný pořad i rozhlas SiriusXM.

„Jsem hrdý na to, jak tým Breitbartu v tak krátkém čase dokázal vybudovat zpravodajskou platformu světové třídy,“ oznámil v prohlášení na odchodnou Bannon, jehož jméno bylo donedávna vnímáno jako synonymum Breitbart News.

Tlak na jeho odchod dokládá bezprecedentní výzva mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeové, která vlastníkům serveru veřejně doporučila, aby Bannona vyhodili. „Steve je cennou součástí našeho odkazu a my mu vždy budeme vděčni za přínos a za to, čeho nám pomohl dosáhnout,“ komentoval vzletně Bannonův odchod šéf vydavatelství Larry Solov.

Rozkol Bannona a Mercerové byl ale trpký a podobal se ošklivému rozvodu, poznamenává NYT s odvoláním na zaměstnance serveru. Ti popisují, jak Bannon dál volající po revoltě uvnitř Republikánské strany začal „ztrácet kontakt s realitou“, zatímco miliardářka začala mít obavy, aby jí jeho dobrodružné politické eskapády nepoškodily byznys.

Breitbart známý ultrakonzervativními a konspiračními příspěvky poskytoval Trumpovi vydatnou podporu v prezidentské kampani, kdy mu většina amerických médií příliš nakloněná nebyla. Dva a půl měsíce před volbami pak Trump jmenoval Bannona šéfem své volební kampaně. Ten měl už za sebou i kariéru v bankovnictví či filmovém průmyslu, veřejnost ho ale znala prakticky jen jako šéfredaktora Breitbartu.

Mocenského vrcholu dosáhl poté, co Trump volby vyhrál. Nový prezident jej jmenoval svým hlavním stratégem a zdálo se, že muž, podřízený pouze hlavě státu, má nakročeno stát se nejmocnějším člověkem ve Washingtonu. Brzy ale přišly opakované střety s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem a Bannon konflikty neustál. Po osmi měsících se musel z Bílého domu poroučet a vrátil se zpět do čela Breitbartu.

Navenek se tehdy obě strany ještě tvářily, že vazby nejsou zpřetrhány, a Bannon prohlásil, že bude nadále prezidentovým „vnějším parťákem“. Před pár dny však události nabraly spád. Skandalózní kniha Oheň a zběsilost: Uvnitř Trumpova Bílého domu novináře (Fire and Fury: Inside the Trump White House) Michaela Wolffa se často opírá právě o Bannonova vyjádření.

Kniha spálila všechny mosty



Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Muže, kterého dříve velebil jako „vysoce kvalifikovaného lídra“, který jej dovedl k „historickému vítězství“, Trump odmávl jako „lajdáckého Stevea“, který „nemá nic společného s jeho prezidentstvím“.

Později prezident přidal osobnější výpady – Bannon podle něj brečel a žadonil o práci, když se jej Trump rozhodl vyhodit. Po vyhazovu pak podle něj přišel o rozum. Knihu prezident označil za vylhanou a jejímu vydání se marně snažil zabránit právní cestou. V rozepři se prakticky všechny konzervativní kruhy semkly za Trumpem a Bannon zůstal osamocen. Články, které jej kritizovaly, se nakonec začaly objevovat i na Breitbartu.

Do kouta zahnaný Bannon se pak snažil situaci urovnat s tím, že byl citován nepřesně, a Trumpa označil za „skvělého muže“, kterého podporuje ve dne v noci. Na nápravu škod ale bylo zjevně už příliš pozdě.

„Myslím, že v tuto chvíli už pro pana Bannona není možnost návratu,“ odmítl tento týden Hogan Gidley z tiskového oddělení Bílého domu možné usmíření někdejších spojenců.