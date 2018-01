Trump v Bílém domě jen tweetuje a dívá se na televizi, tvrdí americký server

Americký prezident Donald Trump výrazně zkrátil svou pracovní dobu. Tvrdí to zpravodajský web Axions. Do Oválné pracovny přichází až kolem 11 hodiny, výrazně později než před rokem, kdy začal v Bílém domě úřadovat. To platí také o schůzkách, kterých je až o polovinu méně, tvrdí web s odvoláním na interní denní pracovní plán Bílého domu.