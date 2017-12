„Na východě by to mohla být nejstudenější zaznamenaná novoroční noc. Možná by se hodilo trochu toho starého dobrého globálního oteplování, na ochranu před nímž měly Spojené státy, ale žádné jiné státy, zaplatit bilióny dolarů. Nabalte se!“ napsal Trump na Twitter.

Americký prezident dlouhodobě zastává názor, že vědecké poznatky o globální změně klimatu jsou hoax. Většina klimatologů je naopak přesvědčena, že teplota v celosvětovém měřítku stoupá, spor se vede hlavně o to, zda je příčinou oteplování činnost člověka, nebo zda jde o přirozený klimatický mechanismus.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!