„Ačkoli je právě teď vrcholná sezóna pro výstupy po boku hvězd a tamtamy už vybubnovávají, jak by mohlo dopadnout příští rozdělování Oscarů, nejnenáviděnějšího muže Hollywoodu naposledy fyzicky zahlédli v polovině října před domem jeho dcery Emmy,“ připomněl list The New York Times (NYT).

Také žádné oslavy výročí svatby, jež připadá na 15. prosince, se nekonaly, protože jeho manželka Georgina Chapmanová (41) s ním nechce mít nic společného.

Média střeží většinu z jeho mnoha vil a rezidencí v Kalifornii, New Yorku či ve Westporu ve státě Connecticut i odvykací kliniku v Arizoně, kde se údajně objevil na sklonku října – avšak bezvýsledně.

Tým muže, který spustil lavinu #MeToo, kdy ženy veřejně vzpomínaly i na historky staré přes 40 let, mlčí a dotazy na místo pobytu nechává bez odpovědi.

Weinsteina ze sexuálních útoků obvinily už desítky žen a jeho kauza odstartovala vlnu dalších obvinění, která mířila do řad politiků, novinářů a manažerů. Mezi ženami, které o producentově nevybíravém chování promluvily, jsou i hvězdy jako Salma Hayeková, Gwyneth Paltrowová nebo Angelina Jolie.

Obviněn také Trumpův člověk

Obvinění ze sexuálního obtěžování čelí také bývalý manažer prezidentské kampaně Donalda Trumpa. Trestní oznámení na Coreyho Lewandowského (44) podala americká zpěvačka Joy Villaová (26).

Velká Trumpova podporovatelka, která na udílení cen Grammy letos v únoru přišla v šatech s heslem jeho kampaně Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět velikou), Lewandowského obvinila, že ji na listopadové akci ve Washingtonu dvakrát plácl po zadku.

„Tady je fotografie Coreyho Lewandowského několik vteřin předtím, než mě plácl po zadku; řekla jsem mu, aby přestal, a potom to udělal znovu,“ sdělila.