Podle zástupce náčelníka hasičů Anaheimu Pata Russella je zatím pod kontrolou pouze 86 procent požáru. Boj s ohněm se nyní soustřeďuje na oblast kaňonu Rose v národním lese Los Padres a okolo Hartmanova ranče severně od města Ojai.

Jedním ze zasahujících hasičů je Pedro Barbra, který bojoval s plameny i na Boží hod, zatímco žena se dvěma dětmi rozbalovala ráno dárky: „Chcete strávit Vánoce s rodinou, ale nemůžete. Ne dnes. Moje rodina není šťastná, ale chápou, že mám rád boj s ohněm.“ Práce to je nebezpečná, při zásahu u Santa Barbary zahynul v půlce prosince Cory Iverson, který podlehl popáleninám a nadýchal se kouře.

Požár Thomas nedaleko kalifornského kaňonu Romero.

FOTO: Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department , ČTK/AP

„Neočekáváme, další rozšíření požáru,“ řekl k aktuální situaci Russell. Podle něj jsou ale na spáleništi ještě ostrůvky neshořelého lesa, u nichž se očekává, že ještě vzplanou, ale ty už by neměly představovat hrozbu. Linie, za kterou se živel daří držet, by už neměla být narušena. „Hranice ohně od Ventury do Santa Barbary je pod kontrolou a bezpečná,“ uvedli pro CBS kalifornští hasiči. Vítr dosahuje rychlosti nanejvýš osmi kilometrů v hodině a teploty jsou jen mírně nad dvaceti stupni Celsia.

Přesto se v neděli zasažená plocha rozšířila o dalších 32 kilometrů čtverečných.

Letecký záběr požáru Thoma ze 7. prosince

FOTO: ČTK/AP

Obavy ale panují z toho, že by se mohl zase obrátit a zesílit vítr. Pak by se situace mohla zhoršit. „Tento požár nevyhasne, dokud nepřijde vydatný déšť,” řekl Tim Price z amerického úřadu pros lesní hospodářství.

Hasiči u Santa Barbary natahují hadici na spáleništi

FOTO: Mike Eliason, ČTK/AP

Jenomže déšť může představovat také riziko, upozorňuje list Los Angeles Times - a to v především v podobě sesuvů půdy, kterou už nedrží kořeny stromů. Hrozit mohou i záplavy, protože bez lesa se nedaří vodu zadržet a spálená půda ji nepojme.