„Tyto letouny – nazýváme je letouny – prokazují vlastnosti, které momentálně nejsou ve výbavě (letectva) Spojených států ani žádné jiné země, pokud víme. Zaznamenané podivné stroje vyvolávají dojem, že odporují zákonům aerodynamiky,“ cituje CNN Luise Elizonda, který velel vládnímu programu sledování UFO v letech 2007 až 2012.

Pentagon a CIA utratily za pátrání po mimozemšťanech 22 miliónů dolarů (téměř 479 miliónů korun). [celá zpráva]

Proč a jak přesně Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP) v roce 2012 skončil, není jasné. Elizondo ale letos odešel od rozvědky a v rezignačním dopise zaslaném ministrovi obrany uvedl, že odchází proto, že federální vláda výzkum jeho týmu nebrala vážně.

„Zjistili jsme toho dost”



Podnětů k tomu, aby se federální vláda existencí UFO dál vážně zabývala, přitom prý Elizondův tým shromáždil dost. Neidentifikované létající předměty podle něj Pentagon zaznamenal na radaru, optikou a pozorovali je i piloti. Smyslem AATIP podle něj bylo identifikovat a vysvětlit případnou hrozbu těchto objektů pro americkou národní bezpečnost.

„Zjistili jsme toho hodně. Zaznamenali jsme velmi zajímavé anomální typy letounů. Věci, které nemají žádné viditelné vztlakové klapky, žádný patrný pohon a manévrují způsobem, který svědčí o jejich extrémní obratnosti za bezpečnou hranicí přetížení pro člověka a cokoliv biologického,“ řekl v rozhovoru pro CNN Luis Elizondo.

Na přímou otázku, zda máme co dočinění s mimozemskou inteligencí, bývalý šéf AATIP odpověděl, že je to možné. „Podle mého osobního přesvědčení jsme shromáždili přesvědčivé důkazy o tom, že nemusíme být sami. Ať už to znamená cokoliv,“ řekl závěrem v rozhovoru pro americkou televizi.

Vysvětlení může být mnoho



Astrofyzička Sara Seagerová z Massachusettského technologického institutu program přímo neodsuzuje, tvrdí však, že je třeba brát ho s rezervou.

„Když lidé tvrdí, že pozorovali opravdu neobvyklý jev, je někdy dobré jej zkoumat,“ uvedla. Dodala však, že ač některé jevy zůstávají nevysvětlené, není nutné spojovat je hned s mimozemšťany.

Pochybnosti dal najevo James E. Oberg, který se věnoval konstrukci raketoplánů: „Je tu spousta prozaických událostí a způsobů lidského vnímání, které mohou stát za těmito příběhy (o UFO).“ Ani on však nevyloučil, že se může najít mezi těmito pozorováními perla.