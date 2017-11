„Rozhodl jsem se ke stížnosti připojit kvůli dezinformacím, které jsme jako příbuzní posádky dostávali. Zamlčovali nám fakta a lhali nám,” řekl otec jednoho ze 44 členů posádky zmizelé ponorky Alejandro Tagliapietra. Ke stížnosti na námořnictvo se zatím připojilo osm lidí, Tagliapietra ale doufá, že postupně jich bude více.

„V podstatě nám řekli jen to, že ponorka měla problém s komunikací," doplnil Tagliapietrův advokát.

Loď, která se zapojila do pátrání po zmizelé argentinské ponorce.

FOTO: Vicente Robles, ČTK/AP

Nezvěstná ponorka San Juan argentinského námořnictva v poslední zprávě odeslané na základnu hlásila, že dovnitř plavidla vnikla voda, způsobila zkrat a následný požár na palubě. Posádka navíc zjistila, že došlo i k poškození baterie.

Argentinské námořnictvo ale nejdřív tvrdilo, že plavidlo žádné problémy nehlásilo. Později přiznalo závadu, jež by ale neměla ohrozit bezpečnost posádky.

„Neřekli nám nic o vodě ve ventilaci ani o požáru baterií. Když tyhle informace vyšly v médiích, zpočátku tvrdili, že to nevěděli,” uvedl advokát, podle něhož je třeba vyjasnit, co se stalo, že to armáda musela skrývat.

BEZ KOMENTÁŘE: Pátrání po ztracené ponorce pokračuje. Argentina zveřejnila archivní záběry posádky.

Důvěrná mise

Vyšetřující federální soudkyně Marta Yáňezová už také požádala vládu, aby odtajnila informace k případu.

Již dříve Yáňezová řekla argentinskému tisku, že se zabývá i teorií, že ponorka byla v oblasti na „důvěrné misi”. Podle dřívějších informací kontrolovala ponorka nelegální rybolov v argentinských výsostných vodách.

Argentinská ponorka ARA San Juan vyplouvá z přístavu v Buenos Aires.

FOTO: Reuters