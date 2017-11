Flynnovi právníci přestali komunikovat s Trumpovým týmem

Právníci bývalého hlavního bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna oznámili právnímu týmu prezidenta Donalda Trumpa, že s ním nadále nebudou hovořit o vyšetřování údajných ruských zásahů do loňských amerických prezidentských voleb. V pátek o tom informoval list The New York Times (NYT).