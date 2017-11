Podle listu The Daily Mail tepelná stopa vycházela z hloubky 70 metrů. Zda je jejím původcem skutečně San Juan, není jasné. Na pochyby ale není čas. Kyslíku rychle ubývá a záchranné jednotky proto musí co nejrychleji ke zdroji.

Podle odhadů by mohl posádce během středy nebo v následujících dnech dojít kyslík. Informoval o tom britský deník Evening Standard. „Kyslík je permanentní obavou. S každým dalším dnem je situace kritičtější,“ přiznal námořní velitel Gabriel Galeazzi na tiskové konferenci ve městě Mar del Plata.

Loď, která se zapojila do pátrání po zmizelé argentinské ponorce

FOTO: Vicente Robles, ČTK/AP

Nezvěstná už je týden



Ponorka San Juan se naposledy přihlásila minulou středu. Informace o tom, že se mohla dostat do potíží, se v médiích objevily v sobotu. Od té doby se do pátrání zapojilo přes desítku lodí a letadel z Argentiny, Brazílie, Británie, Chile a Spojených států. Pátrání komplikovalo špatné počasí, to už je ale nyní lepší. [celá zpráva]

Když se šestašedesátimetrová dieselelektrická ponorka třídy Santa Cruz naposledy přihlásila, byla na cestě z města Ushuaia v jižním koutu země na námořní základnu Mar del Plata na severu Argentiny. Hlásila menši technické potíže. [celá zpráva]