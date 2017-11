Weinstein platil milióny tajným agentům za odvrácení skandálu se zneužíváním

Americký filmový producent Harvey Weinstein vynaložil obrovské prostředky ve snaze zabránit tomu, aby vyšlo na světlo jeho rozsáhlé sexuální zneužívání žen. Podle pondělního vydání týdeníku The New Yorker k tomu využíval své právníky i jimi najaté početné kohorty soukromých detektivů, včetně bývalých agentů tajných služeb. Časopis cituje desítky dokumentů a sedm osob přímo zapojených do akce.