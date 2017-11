Zabiti byli mimo jiné jeho rodiče, otec Bryan Holcombe, který byl v kostele hostujícím kazatelem, a matka Karla. Obětí se stala i jeho těhotná švagrová Crystal Holcombová. „Jsem v šoku. Je to nepředstavitelné. Můj otec byl dobrý muž a rád kázal. Měl dobré srdce,“ řekl listu Holcombe.

Třiatřicetiletá Holcombova sestra Sarah Slavinová dodala: „Nebáli se smrti. Byli pevni ve víře. Zejména matka se nenechala zastrašit.“

Sandy Wardová ztratila čtyři příbuzné, svou snachu a tři vnoučata včetně sedmileté dívky. Pětiletý chlapec dostal čtyři zásahy a byl operován. Sama nešla na mši, protože měla problémy s koleny a kyčlí. „Ochromilo mě to,“ řekla pro NBC.

„Nikdy bychom neřekli, že se to stane v malé komunitě,“ uvedl místní šerif Joe Tackitt. Dodal, že vrah nejprve zastavil u pumpy naproti kostelu, pak přejel přes ulici, vystoupil z auta a ještě venku začal střílet. V palbě pokračoval i poté, co vešel do baptistického kostela. Právě tam zabil nejvíce lidí – 23. Dva lidi zabil venku, jedna osoba podlehla zraněním v nemocnici. Další dvacet osob zranil, 19 z nich je hospitalizováno.

Vrahův strýc se omluvil



Vrahův strýc Dave Ivey je masakrem šokován: „Ani za milión let bych nevěřil, že by Devin mohl být něčeho takového schopen. Jsem zkoprnělý. Má rodina bude trpět kvůli jeho zbabělému činu. Omlouvám se obětem.“

Při střelbě v kostele v Texasu zemřelo 27 lidí.

Zdroj: Reuters

Kelley byl čtyři roky v americkém letectvu, sloužil na základně Holloman. Během služby byl v roce 2012 odsouzen na rok za napadení manželky a dítěte. V roce 2014 byl pro špatné chování z armády propuštěn. Pak pracoval ve firmě Schlitterbahn Waterpark and Resort jako strážný, uvedl San Antonio Express News s odvoláním na texaské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost. [celá zpráva]

Vražednou zbraň si legálně koupil před rokem.