Pachatelem byl někdejší příslušník amerického letectva, který byl trestán za domácí násilí a ze služeb následně propuštěn. Podle amerického tisku útočil šestadvacetiletý běloch Devin Kelley, který podle dostupných informací neměl vazby na teroristickou organizaci. Jméno pachatele zatím oficiálně potvrzeno nebylo.

Muž během bohoslužby najednou vytáhl útočnou pušku Ruger AR a začal pálit. Televizní stanice CNN s odvolání na očitého svědka uvedla, že bylo vystřeleno naráz nejméně 20 nábojů. Další tvrdili, že muž střílel několikrát.

#texas_church_shooting Shooter killed innocent children in God's house today in South Texas. He will burn in hell. pic.twitter.com/hBYiNsGtNV

Podle Freemana Martina z texaského úřadu pro bezpečnost na střelce při útěku z kostela vystřelil jeden z místních obyvatel. Útočník pak upustil svou zbraň, nasedl do auta a odjel. Policisté ho pronásledovali a po krátké honičce, kdy jeho vůz havaroval, byl zneškodněn. Zatím se neví, zda se muž zastřelil sám, nebo ho zneškodnila policie či nepřežil postřelení od jednoho z obyvatel.

Zatím není známý důvod střelby. Policie le v jeho voze našla další zbraně. Zatím není známé, že by patřil k nějaké teroristické organizaci. Faktem ale je, že v době činu měl na sobě černé oblečení neprůstřelnou vestu.

Nedělní bohoslužby se zúčastnilo přes 50 lidí. Obětem tragédie bylo podle policie pět až 72 let. Mezi mrtvými je čtrnáctiletá dcera místního pastora, který sám byl v době střelby mimo město, a těhotná žena.

Americký prezident Donald Trump, který je na cestě po Asii a momentálně se nachází v Japonsku, byl o krveprolití informován. Vyjádřil soustrast příbuzným obětí. Ve svém tweetu pak napsal: „Nechť je Bůh s lidmi ze Sutherland Springs. Situaci sleduji z Japonska.”

