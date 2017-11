Dva kroky vpřed, jeden zpátky. Nejsme ztraceni, chlácholí Obama zklamané Američany

Je to téměř rok, co se stal novým prezidentem USA miliardář Donald Trump. Jeho zvolení do funkce ale ne všechy uspokojilo, mnozí lidé stále vzhlížejí k jeho předchůdci Baracku Obamovi. Američané, kteří jsou znepokojeni s vládou současného prezidenta, Obamovi píšou a vyjařují své obavy. Bývalý prezident všem těmto lidem v otevřeném dopise vzkázal, ať se nevzdávají naděje.