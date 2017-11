Při slyšení v Kongresu zástupci firmy zároveň popsali, že peníze putovaly na účty společnosti Orbis Business Intelligence vlastněné Steelem.

Částka byla vyčleněna z celkového balíku 1,02 miliónu dolarů, který společnosti Fusion GPS poskytla právnická firma Perkins Coie. Ta zastupovala Demokratický národní výbor (DNC), centrální administrativní orgán demokratů, a volební štáb Trumpovy volební soupeřky Hillary Clintonové. Shromažďování kompromitujících materiálů na Trumpa si původně objednal konzervativní server Washington Free Beacon, demokraté se přidali až později, napsala agentura Reuters.

Zmíněnou složku, která mimo jiné popisuje údajné Trumpovy sexuální avantýry v Moskvě, většina médií považovala za nedůvěryhodnou a odmítla ji publikovat. Dokumentem se ale stále zabývá speciální vyšetřovací komise, která prověřuje možné ruské zásahy do loňských prezidentských voleb ve Spojených státech.

Manafort: tři pasy a falešné jméno

Na základě šetření zmíněné komise vedené bývalým šéfem FBI Robertem Muellerem byli v posledních dnech obviněni tři lidé, kteří byli součástí Trumpova volebního štábu.

Bývalý šéf kampaně Paul Manafort, který je obviněný ze spiknutí proti USA a daňových úniků, měl podle soudních dokumentů tři pasy a spolu se svým společníkem Rickem Gatesem „měli vazby na ukrajinské a ruské oligarchy, od nichž inkasovali milióny dolarů“.

Manafort si navíc v posledních letech zažádal o pas celkem desetkrát a do ciziny cestoval s mobilem registrovaným na falešné jméno, upozornila stanice CNN.

Obvinění se ale týkají doby před americkými volbami, zatímco třetí obviněný, George Papadopoulos, už přiznal, že agentům FBI lhal a v rámci práce pro Trumpa se setkával s ruskými představiteli.

Blokáda Twitteru



Možnými ruskými zásahy do amerických voleb se paralelně zabývá i Kongres.

Ten nově zveřejnil několik vzorků politické reklamy, kterou si během loňské kampaně k prezidentským volbám v USA objednali ruští zadavatelé na sociálních sítích. Příspěvky namířené proti Clintonové a podporující Trumpa byly zaplaceny v rublech.

K blokádě Twitteru, který nyní začal odmítat inzerci od ruské stanice RT a agentury Sputnik, vyzvali ruští senátoři. Ti ruským firmám „doporučili“, aby na této sociální síti neinzerovaly.

Američtí vyšetřovatelé mají zase za to, že nashromáždili dostatek důkazů k obvinění šesti členů ruské vlády v souvislosti s loňským hackerským útokem na servery demokratů. S odvoláním na zdroj blízký vyšetřování to včera oznámil list The Wall Street Journal.