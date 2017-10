K útoku došlo v úterý odpoledne místního času, tedy v úterý večer středoevropského času (v New Yorku je oproti Česku o pět hodin méně - pozn. red.).

Útočník v pronajatém pick-upu vjel do prostoru vyhrazeního cyklistům. Jízdu ukončil poté, co narazil do školního autobusu.

Video

Terorista zabíjel na Manhattanu, vjel autem do cyklistů

Následně agresor, zřejmě zraněný, vystoupil z kabiny. Křičel a v rukou držel dvě zbraně. Původní zprávy hovořily o střelbě, podle vyšetřovatelů však byly zbraně atrapy - mělo jít o paintballovou a airsoftovou zbraň.

Poničená školní autobus po útoku na Manhattanu

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

Policisté pachatele - mělo by jít o 29letého muže - postřelili do břicha a zadrželi, podle listu New York Times je hospitalizován v nemocnici. V autě nebyly nalezeny žádné výbušniny.

Zranění po útoku na Manhattanu

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Útok nepřežilo podle posledních infortmací osm lidí. Šest jich zemřelo na místě, další dva po převozu do nemocnice.

Incident se odehrál poblíž West Side Highway, rušné magistrály lemující západní pobřeží Manhattanu při levém břehu řeky Hudson. Došlo k němu jen několik bloků od Světového obchodního centra a památníku obětí teroristického útoku z roku 2001.

Policista na místě útoku na Manhattanu

FOTO: Bebeto Matthews, ČTK/AP

Motiv útočníka zatím není úplně jasný, podle úřadů šlo však zřejmě o terorismus. Podle televize Fox News pachatel křičel Alláhu Akbar (arabsky Bůh je velký).

Policie nedlouho po útoku vybídla, aby se lidé vyhnuli některým oblastem, zároveň však uvedla, že akutní nebezpečí už nehrozí.

BREAKING: A vehicle just struck multiple cyclists in Manhattan pic.twitter.com/TQiDZ1VIoT — Shulem Stern (@ShulemStern) October 31, 2017

Případu se ujali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Pachatel podle nich jednal sám, po nikom dalším policie nepátrá.

Policisté na místě činu

FOTO: Martin Speechley, ČTK/AP