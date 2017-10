Grolnicková uvedla, že Bush přijel v roce 2016 na natáčení Hrbáče z Notre Dame, které se odehrávalo ve státě Maine poblíž místa, kde Bushovi bydlí.

Ke kontroverzní chvilce prý došlo během pořizování společné fotografie. „Sáhl mi svou pravou rukou na zadek,“ uvedla herečka s tím, že navíc ještě vtipkoval na téma osahávání.

Podle ní se ostatní ženy na snímku necítily příjemně, když jeho manželka Barbara Bushová podotkla. „Dělá všechno, aby se dostal do vězení.“

Gorge H. W. Bush na snímku z roku 2012 a Heather Lindová

FOTO: ČTK/AP

Podobné zkušenosti má i Lindová. I v jejím případě u toho prý byla Bushova žena, který údajně odvrátila oči se slovy „Neopakovat”. I Lindové ochranka řekla, že by se neměla stavět vedle Bushe.

Mluvčí Bushe Jim McGrath po omluvě Lindové zveřejnil ve středu večer delší prohlášení, kde uvedl:

„V 93 letech je prezident Bush pět let upoután na invalidní křeslo, takže jeho pravá paže padá pod pas lidí, kteří si s ním dějí obrázky. Aby lidi uklidnil, prezident dokola vypráví stejný vtip a občas poplácal ženy zezadu, což myslel v dobrém. Někteří lidé to vnímají jako nevinné, jiní to jasně nahlížejí jako nevhodné. Každému, kdo se cítil uražený, tomu se prezident Bush nejupřímněji omlouvá.“