„Jsme přesvědčeni, že by každý měl při hymně stát,“ řekl ve středu Goodell po druhém dni setkání s majiteli klubů a zástupci hráčů v New Yorku. „Chceme, aby naši hráči stáli, budeme je povzbuzovat, aby stáli.“

Pokud tak neučiní, nemíní je za to trestat: „Hráči nechtějí být vůči vlajce neuctiví, ale chápou, jak je to interpretováno. Proto se zabýváme těmito tématy.“ Podle něj se NFL má věnovat sportu, a ne se plést do politiky.

NFL tak nenásledovala basketbalovou NBA, která suspenduje hráče, jestliže nestojí během hymny.

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country!