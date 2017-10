„V zásadě řekl 'Dobrá, předpokládám, že věděl, do čeho se přihlásil, ale předpokládám, že to bolí',“ popsala, jak Trump telefonoval vdově těsně předtím, než v úterý přiletělo do Miami tělo s rakví. „Tohle řekl,“ dodala ve večerním pořadu CNN Tonight With Don Lemon.

Na dotaz, zda si je jistá, Wilsonová sdělila stanici WPLG: „Jo, řekl to. Víte, tohle se dá říct v rozhovoru, ale neměl byste to říkat truchlící vdově. Každý ví, že když jde do války, nemusel by se případně vrátit živý. Ale neměl byste na to upozorňovat truchlící vdovu. To je tak necitlivé.“

Donald Trump při projevu o strategii v Afghánistánu a v boji s teroristy.

FOTO: Carolyn Kaster, ČTK/AP

Kongresmanka dodala, že doufá, že v jiných případech padlých vojáků Trump podobné poznámky nedělá: „Tohle zasáhne srdce každého. To nemůžete říkat. On je prezident Spojených států. Ten voják položil život za vlast. Pro naši společnost je to hrdina. Tohle je urážka pro všechny v Miami Gardens. A doufám, že to neřekl zbylým třem rodinám.“

CNN se obrátila na Bílý dům, ale ten se k případu odmítl vyjádřit: „Rozhovory prezidenta s rodinami amerických hrdinů, kteří položili nejvyšší oběť, jsou soukromé.“

Útok v Nigeru



Při potyčce v Nigeru padli 4. října čtyři američtí vojáci, které zasáhla palba asi padesáti radikálů, o nichž se Pentagon domnívá, že byli napojeni na Islámský stát. Pětadvacetiletý La David Johnson byl poslední identifikovanou obětí přepadu, jeho tělo vyzvedla nigerijská armáda o 48 hodin později.

Americký C-130 Hercules přistává v Nigeru.

FOTO: Joe Penney, Reuters

Skupina dvanácti amerických vojáků odjížděla ze setkání v nepancéřovaných pick-upech, když je začali ostřelovat z ručních zbraní, kulometů a granátometů. Pod palbou vyskákali, běželi se schovat a opětovali palbu, přičemž některé z útočníků zabili. Zatím není jasné, jak se Johnson oddělil od skupiny poradců, nikdo ale neviděl, že by byl zajat. Spojené státy původně uvedly, že oběti byly jen tři, ale při záchranné operaci, do které byli zapojeni nigerijští, francouzští a američtí vojáci, i letadla a vrtulníky, se ukázalo, že je mrtev.

Američtí vojáci vynášejí rakev s jedním z padlých vojáků Dustinem Wright

FOTO: Staff Sgt. Aaron J. Jenne, ČTK/AP

V pondělí Trump prohlásil: „Cítím se kvůli tomu velmi špatně. Vždy se cítím špatně. Je to ten nejtěžší hovor. Musím zavolat (pozůstalým), když se tohle stane a vojáci jsou zabiti.“