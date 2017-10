Tropická bouře Ophelia obarvila nebe nad jižní Anglií včetně Londýna do rudooranžova. Obloha vypadala zvláštně a hrozivě a mnozí to označovali jako předzvěst apokalypsy, kterou přinese brexit, zvláště když slunce bylo rudé. Ale podle meteorologů vše souviselo s bouří a s tím, jak se světlo lámalo na prachu rozptýleném v mase tropického vzduchu. Celý článek Bouře Ophelia zbarvila nebe nad Londýnem do oranžova»