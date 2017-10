Požáry propukly v neděli a kvůli silnému větru se rychle šířily. Největší škody napáchaly v okrese Sonoma ve městě Santa Rosa, kde lehly popelem celé čtvrti. Z okresu pochází devět z obětí. Kancelář šerifa uvedla, že nezvěstných je 155 lidí. Počet je tak vysoký, protože evakuace byla chaotická a probíhala velmi rychle.

Šéf kalifornských hasičů Ken Pimlott řekl v úterý BBC, že se hasiči snaží vypátrat nezvěstné, ale že se obává, že počet obětí ještě stoupne: „Máme velkou naději, že jen zůstali u rodin a přátel nebo opustili město a jen jsme s nimi nebyli schopni navázat spojení. Ale oheň postupoval tak rychle, po stovkách a tisících akrů, že jsme neměli šanci zasáhnout.“

Požáry, kterých hořelo 17, podle něj zasáhly asi 260 km čtverečních, i když se objevovala i vyšší čísla, ta ale zřejmě zahrnovala i požár u Los Angeles. [celá zpráva]

V jedné čtvrti v Santa Rose shořelo třicet domů: „Už nemám žádné sousedy,“ řekl BBC Bill Mikan, který tam žil a jehož dům plameny ušetřily, ale do velké vzdálenosti okolo cesty bylo vše zničené. Celou situaci popsal: „V jedenáct večer jsme cítili kouř, vyšli jsme ven a bylo tam hodně kouře. Vrátili jsme se do postele, ale vítr byl tak silný, že nikdo z nás nespal. Ve dvě jsme znovu vyšli ven. Silnice byla úplně ucpaná, jak se sousedi snažili dostat pryč. Odešli jsme do úkrytu v Santa Rose a tam jsme strávili několik hodin.”

Zničeno bylo 1500 budov, jak uvedl jeden z evakuovaných pro Novinky, důvodem byla snaha zachránit lidské životy: „Požáry byly tak rozsáhlé, že hasiči a policisté museli nejdřív místo hašení zachraňovat a evakuovat lidi. Teprve, když byli v bezpečí, mohli začít pořádně hasit.“

Evakuováno bylo nejméně 20 000 lidí, většina ze Sonomy a další z Napy, kde zemřel i manželský pár ve věku sto a 98 let.