O ochotě jednat o omezeních na bump-stock informoval podle listu The Guardian předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Republikánský kongresman z Floridy Carlos Curbelo řekl, že už připravuje návrh, který by je zakázal.

Pro je i předseda konzervativní republikánské frakce Freedom Caucus Bill Flores: „Myslím si, že by měly být zakázány. Pro běžného majitele zbraní tu není žádný důvod, aby změnil poloautomatickou zbraň v něco, co se chová jako automatická.“

Zařízení umožňuje vypálit až 800 ran za minutu



Podporu má idea v Senátu. „Jako lovec a sportovec mám hodně zbraní, myslím si že je to naše právo jako Američanů, ale nechápu použití bump-stock,“ řekl senátor z Texasu John Cornyn listu The New York Times. „Tuto oblast musíme prozkoumat a zjistit, jestli je potřeba zásah Kongresu.“ Podle něj je legitimní otázka legálnosti prodeje těchto pažeb. Už požádal předsedu zákonodárného výboru, aby zahájil slyšení v této věci.

I další republikánští senátoři jako Lindsey Graham z Jižní Karolíny, Orrin Hatch z Utahu a Marco Rubio z Floridy jsou otevřeni zvážit legálnost těchto zařízení, které využívají zpětného rázu rychlého stisknutí spouště, na níž leží prst, takže lze z poloautomatické pušky střílet rychlostí 400 až 800 ran za minutu.

NRA mlčí



Zatím ale mlčí vlivná národní asociace držitelů střelných zbraní NRA, která se obvykle jakýmkoli omezení v této oblasti brání. Výkonný ředitel další podobné skupiny Gun Owners of America Erich Pratt už vyzval k zablokování jakékoli legislativy.

O zařízení bump-stock řekl: „Považujeme to za předmět, který je jasně chráněn druhým dodatkem ústavy a realisticky vzato už jsou na trhu, takže zákaz nezastaví darebáky, jako toho hrozného z Las Vegas.“