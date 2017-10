Vražda byla spáchána na stavbě v 59. ulici poblíž 11. avenue. Pachatel svou oběť zasáhl opakovaně do hlavy. Policie po dvou hodinách nalezla i tělo vraha, který spáchal sebevraždu v pátém patře.

„Během zásahu jsme zjistili, že máme co do činění s násilím na pracovišti,” pravil zástupce velitele Philip Rivera. „Střelec se hádal s předákem a několikrát ho zasáhl,” dodal. Policie uvedla, že 42letého dělníka 37letý předák před dvěma dny propustil. Nyní zjišťuje, jak se vrah na stavbu dostal.

Ostatní dělníci uvedli, že měl horkou hlavu. V minulosti byl opakovaně vězněn, dvakrát za násilné napadení a jednou za loupež.

Několik desítek evakuovaných dělníků se po incidentu shromáždilo na rohu, zatímco se ke stavbě přemístili policisté ze zásahové jednotky. Okolo stavby byli rozmístěni střelci a ze vzduchu situaci monitoroval vrtulník.

Please avoid the area between 57th-59th Street 11th-12th Avenue pic.twitter.com/XycIGEXIHZ