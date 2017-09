Ještě ve středu byla Irma tropickou bouří. Ve čtvrtek ale přerostla v hurikán třetí kategorie a rychlost vichru, který ho doprovází, dosahovala 185 kilometrů v hodině.

Proudění větru v bouři se tak za posledních čtyřiadvacet hodin zrychlilo o více než 50 kilometrů za hodinu. Došlo tedy ke zlověstnému úkazu, který NHC nazývá rapidní intenzifikací.

Do oblasti Karibiku by měla Irma podle meteorologických modelů dorazit v úterý už jako hurikán čtvrté kategorie. Naděje, že by tropická cyklóna v nejbližších dnech zeslábla, je podle CNN spíše mizivá. Otázkou zůstává spíše to, zda hurikán zasáhne pevninu. Předvídat to téměř týden dopředu je velmi složité a modely se proto rozcházejí.

Pesimističtí Evropané



Některé modely předvídají, že se Irma stočí zpět nad moře, jiné že zpustoší Karibik i Spojené státy. Zatímco američtí meteorologové jsou spíše optimističtí, jejich evropští kolegové to vidí černěji. Jasněji by mělo být po víkendu.

Nyní je Irma stále 2700 kilometrů východně od Závětrných ostrovů. Ty se rozprostírají v severní větvi Malých Antil v Karibiku. Závětrné ostrovy či Portoriko by neměly dopady bouře pocítit dříve než v úterý či ve středu.