„V duchu parity iniciované Rusy požadujeme, aby ruská vláda zavřela svůj generální konzulát v San Francisku, kancelář mise ve Washingtonu a konzulární kancelář v New Yorku,” uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Heather Nauertová. Dodala, že Rusové by vyjmenované úřady měli uzavřít do 2. září.

K předchozímu kroku Moskvy stran snížení amerického diplomatického personálu v Rusku uvedla, že to byl podle USA „čin neopodstatněný” a že poškodil vztahy mezi oběma zeměmi.

„Ministr lituje eskalace napětí v bilaterálních vztazích, která nebyla iniciována námi. Nová opatření oznámená Američany budou Moskvou pečlivě prostudována, pak oznámíme reakci,” uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí po telefonickém rozhovoru Lavrova s americkým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem.

Ruské ministerstvo zahraničí koncem července ohlásilo, že USA musí omezit do 1. září svůj personál na velvyslanectví a konzulátech v Rusku na 455 pracovníků. [celá zpráva]

Ruská odpověď na sankce

Moskva tak reagovala na nový americký sankční zákon, který omezuje možnosti obchodní spolupráce USA s Ruskem. Snížením personálního stavu má být dosaženo parity mezi počtem zaměstnanců ruských zastupitelských úřadů v USA a amerických v Rusku.

Ruské konzuláty jsou v USA čtyři - v New Yorku, San Francisku, Seattlu a Houstonu. USA mají v Rusku tři generální konzuláty, a to v Petrohradě, Jekatěrinburgu a Vladivostoku.