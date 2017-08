Okres Fort Bend má opustit 500 tisíc lidí. Řeka Brazos tam vystoupla na 18 metrů, což je 4,3 metru na úrovní, kdy se vyhlašuje povodeň. Navíc hrozí, že se bouře nad Houston tento týden ještě jednou vrátí.

Nová čísla týkající se srážek překonala jen den starý absolutní srážkový rekord, který činil 357 milimetrů. V Houstonu do té doby napadlo nejvíce srážek za 24 hodin v roce 1945, tehdy to bylo 211 milimetrů.

V Houstonu zachránili tisíc lidí ze střech

Podle Národní meteorologické služby zřejmě padlo i absolutní třídenní maximum — v Berry B Forest Oaks v okrese Harris napadlo od pátku 776 milimetrů srážek.

After checking the rain gauge, a new daily rainfall record was set at the NWS Office of 16.08" beating yesterday's record of 14.40" #houwx — NWS Houston (@NWSHouston) 28. srpna 2017

„Co vidíme, je nejničivější povodeň v zaznamenané historii Houstonu. Vidíme bezprecedentní úroveň srážek,” uvedl meteorolog Steve Bowen, který pracuje pro pojišťovnu Aon Benfield.

Bez proudu je v Houstonu na 220 tisíc odběratelů energie, v celém Texasu je jich 316 tisíc.

Problémy lze v Houstonu čekat i dál. Podle předpovědi má během pondělí spadnout dalších 250 milimetrů srážek. Navíc není vyloučený ani návrat tropické bouře.

Panují obavy, že bouře Harvey, která se nyní pohybuje nad Victorií jihozápadně od Houstonu, se vrátí na Mexický záliv, kde může nejen zesílit, ale hlavně nabrat další vodní páry. Ve středu by mohl živel opět zasáhnout Houston a Galveston.

#Harvey is expected to retreat back to the Gulf of Mexico before heading back toward #Houston Wednesday. #txwx #TropicalStormHarvey pic.twitter.com/32RoWCover — CNN Weather Center (@CNNweather) 27. srpna 2017

Záchranáři mezi tím pokračují v pomoci lidem, kteří se kvůli ničivému počasí ocitli v nouzi. Osmnáct lidí se třeba podařilo zachránit z domova s pečovatelskou službou v Dickinsonu.

A powerful moment on @CNN just now -- a flood rescue with @edlavaCNN https://t.co/4Icgn35WzV — Ana Cabrera (@AnaCabrera) 27. srpna 2017

Zachráněna byla i dvojice starých lidí v Dickinsonu. Záchranu přenášela CNN, ale po záchraně muže přenos přerušila, protože zachraňovaná žena trpí demencí.

Celkem bylo zachráněno přes 1200 lidí.

Zachránění vystupují z vrtulníku Pobřežní stráže.

FOTO: Reuters