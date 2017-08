Manžele z Texasu věznili 21 let za údajné satanské rituály na dětech, teď dostanou 75 miliónů

Manželský pár z texaského Austinu, který byl falešně obviněn a desítky let vězněn za údajné sexuální obtěžování dětí při nejrůznějších satanských rituálech, dostane miliónové odškodné. Za 21 let bezdůvodného žaláře kvůli justičnímu omylu dostanou Fran a Dan Kellerovi 3,4 miliónu dolarů. To je v přepočtu 75 miliónu korun.