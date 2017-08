Změny klimatu už na USA doléhají, varuje vládní zpráva. Trump ji může zamlčet

Dopady globálních změn klimatu obyvatelé Spojených států pociťují už nyní a bude to jen horší. Poslední desetiletí byla v Americe nejteplejší za posledních 1500 let. Upozorňuje na to zpráva hned třinácti federálních agentur, která čeká na schválení administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom deník The New York Times.