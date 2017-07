Sean Spicer složil funkci mluvčího prezidenta Trumpa

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer v pátek ráno tamního času rezignoval, uvedl list The New York Times. Důvodem je to, že se neshodl s hlavou státu, která dosadila na místo ředitele komunikace newyorského finančníka Anthonyho Scaramucciho.