Misky vah se převážily poté, co republikánský návrh na novou zdravotnickou reformu, kterou Trump protlačil Sněmovnou reprezentantů nadvakrát, odmítli podpořit další dva senátoři z této strany. Ke dvěma dřívějším republikánským odpůrcům zákona Susan Collinsové a Randu Paulovi nově přibyli senátoři Mike Lee a Jerry Moran.

Odpůrci pocházejí z liberálních i konzervativních křídel republikánů. Moran tak například nesouhlas zdůvodnil tím, že novela nejde v rušení regulací zavedených Obamou dost daleko, zatímco Collinsová měla nový kompromisní návrh za příliš radikální.

Republikáni mají v Senátu 52 křesel, pro schválení reformy je potřeba 50 hlasů. Proti Trumpově reformě jsou všichni demokraté.

Trump chystá torpéda



Čelní představitelé republikánů, kteří zdravotní reformu slibovali více než sedm let, už uznali prohru a zároveň naznačili další postup. „Nyní je bohužel zjevné, že úsilí zrušit a okamžitě nahradit nefunkční Obamacare neuspělo,“ posteskl si Mitch McConnell, vůdce republikánské většiny v Senátu. Ten by rád prosadil zrušení Obamacare s „dvouletým přechodným obdobím“, během něhož by republikáni nově vypracovali vlastní plán.

Obdobně to vidí i Trump. Prezident oznámil, že chce nechat Obamacare zkrachovat. „Bude to mnohem snazší. My se k ní nemáme. Já se k ní nemám a mohu vám říct, že republikáni se k ní nemají. Necháme Obamacare ztroskotat a pak za námi demokraté přijdou,“ nastínil svůj plán.

Deník The New York Times k tomu poznamenal, že prezident má spoustu nástrojů, jak Obamův systém torpédovat, například by mohl odmítnout kompenzovat pojišťovny za snížení sazeb pro lidi s nízkými příjmy.

Radikální krok v podobě zrušení Obamacare bez hotového náhradního plánu však podle analytiků těžko projde. Před několika měsíci už totiž republikánští senátoři takový postup odmítli – v obavě, že zrušení Obamacare bez okamžité náhrady by vyvolalo chaos.