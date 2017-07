Jedná se o celkem čtyři stránky mailů, které pocházejí z počátku loňského června. Jejich zveřejnění Trump mladší vysvětlil snahou být "naprosto transparentní".

Americký publicista Rob Goldstone údajně Trumpovi mladšímu nabízel informace, které byly součástí „ruské vládní pomoci pro Trumpa staršího”. V e-mailu ze 3. června 2016 píše Trumpovi mladšímu, že byl kontaktován zástupcem ruské vlády, a že nabízí pomoc v prezidentské kampani poskytnutím kompromitujících materiálů na Hillary Clintonovou.

„Tyto informace by kompromitovaly Hillary a její kontakty s Ruskem a byly by velmi užitečné pro Vašeho otce,” píše v mailu důvěrný prostředník Goldstone, který zároveň dodává: „Toto jsou pochopitelně velmi cenné a citlivé informace, nicméně jsou součástí ruské vládní podpory pro pana Trumpa.”

„Jestli je to tak, jak tvrdíte, jsem nadšený, hlavně později v létě,” odpověděl Trump mladší během čtvrt hodiny Goldstoneovi, který poté zprostředkoval schůzku mezi Trumpem mladším a ruskou právničkou Nataljou Veselnickou. Ta se konala 9. června 2016 v Trump Tower ve společnosti Trumpova zetě Jareda Kushnera a tehdejšího šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta. Trump mladší již dříve potvrdil, že schůzka se konala, ale žádné "důležité informace" o soupeřce svého otce na ní prý nedostal.

Otisk e-mailové korespondence Trumpova syna Donalda jr s Robem Goldstonem týkající se údajné ruské nabídky na zprostředkování kompromitujících materiálů na Hillary Clintonovou. (Zvýraznění - Novinky.cz)

Veselnická v úterý v rozhovoru s televizí NBC News řekla, že žádný kompromitující materiál na Clintonovou neměla a že chtěla jednat o takzvaném Magnitského seznamu, který vystavuje americkým sankcím ruské činitele porušující lidská práva.

Do jaké míry je ale zveřejněná komunikace opravdu důkazem ruského vměšování do amerických prezidentských voleb, zůstává otázkou. V otisku e-mailové korespondence se totiž dále píše o kontaktu s „ruským korunním prokurátorem“. Ruský právní řád přitom ale zná jen generálního prokurátora, upozornila BBC.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ