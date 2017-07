NYT: Trumpovi blízcí se setkali s Ruskou napojenou na Kreml

Nejstarší syn Donald, zeť Jared Kushner a bývalý šéf volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa se setkali s ruskou právničkou napojenou na Kreml krátce poté, co si současný šéf Bílého domu loni zajistil republikánskou nominaci do boje o nejvyšší úřad v zemi. Informoval o tom list The New York Times (NYT), podle kterého jde o první potvrzenou soukromou schůzku prezidentových blízkých spolupracovníků s Rusy.